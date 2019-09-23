رئيس اتحاد جدة يكشف مصير لويس سييرا

كشف أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة عن حقيقة تفكيره فى إقالة التشيلي لويس سييرا من تدريب الفريق بسبب النتائج السلبية للاتحاد.

كان اتحاد جدة قد تعرض للاقصاء من دوري ربع نهائي دوري أبطال آسيا عقب الهزيمة أمام الهلال السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبعدها بخمسة أيام، تلقى الاتحاد الهزيمة بالنتيجة نفسها أمام الهلال، في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

Advertisements

قال انمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة فى تصريحات لبرنامج الدوري مع وليد "لا زلنا في الجولة الثالثة بالدوري،

منذ متى وصل الاتحاد لدور الثمانية بآسيا منذ سنوات طويلة، تهكم البعض على تصريح أننا نبني فريق، لكنني كنت أقصد أن فريقنا بدأ ينافس ولدينا سبعة لاعبين دوليين وتتسابق الشركات الراعية علينا وبدأ استقرار فني وإداري، وهذا ما يبحث عنه الاتحاد، دون استقرار لن يتحقق شيء، إذا قمت بتغيير مدرب أو إدارة كل ثلاث مباريات، فلن يتغير شيء، لا بد أن نتعلم مما حدث بالموسم الماضي .

"ما يحدث حاليًا أشبه بالموسم

الماضي، نغير مدرب في الجولة الثالثة ويأتي مدرب جديد يحتاج لمباراتين أو ثلاث لفهم الفريق، نخسر نقاط، ثم نستقطب أجنبي ويستمر نزيف النقاط، إلى الآن الأمور تسير بشكل صحيح من ناحية الاستقرار والثقة، ونحن أمامنا ثلاث مباريات قبل فترة التوقف، سيكون لها الحكم بشكل كبير على ما سيحدث فى المستقبل .

وأضاف: "كنت أفكر في إقالة سييرا بعد هزيمة الهلال الأخيرة، لكن تراجعت بعد اجتماعي بالمدرب وبعد تدخلي الإداري بشكل مباشر معه على عكس الماضي كنت أتركه لقناعتي بصعوبة تدخل الإداري في العمل الفني، استمعت لسييرا وغيرت من قناعاته كثيرًا، ووعدني بتقديم مستوى مميز في الثلاث مباريات المقبلة، وعلى إثرها سنتخذ القرار الصحيح، القرارات الانفعالية ستجعل الفريق بحال أسوأ .