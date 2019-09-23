شركة تسويق تعرض إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر أمام زامبيا

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن وجود عرض من شركة تسويق لاقامة مباراة ودية بين منتخب مصر وزامبيا. ودية بين منتخب مصر وزامبيا. وقال المصدر إن اتحاد الكرة سيعرض الأمر على الجهاز الفني بقيادة حسام البدري من أجل حسم موقفه بالموافقة أو الرفض.

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