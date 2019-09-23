بعد غياب طويل.. عثمان ديمبلى يزين قائمة برشلونة لمواجهة فياريال

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الكتالوني ظهر اليوم الاثنين، قائمة فريقه لمواجهة فياريال غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة برشلونة ضم الجناح المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد فترة غياب طويلة للإصابة، وشارك اللاعب مؤخراً في تدريبات الفريق الكتالوني بصورة طبيعية، قبل أن يحصل أمس

على الإذن الطبي من الجهاز المعالج للفريق، بالمشاركة في المباراة.

بينما يغيب عن القائمة الثنائي، المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، والظهير الأيسر جوردي ألبا للإصابة، بينما استبعد فالفيردي وفقا لرؤيته الفنية الثلاثي: الكرواتي لوكا مودريتش والسنغالي موسى واجي وكارليس بيريز.

وتضم قائمة برشلونة كلًا من..

في حراسة المرمى: تير شتيجن ونيتو.

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خط الدفاع: جونيور فيربو، نيلسون سيميدو، كليمونت لينجليه، جيرارد بيكيه وتوديبو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، آلينيا، فرينكي دي يونج، آرثر ميلو، أرتورو فيدال وسيرجي روبرتو.

خط الهجوم: لويس سواريز، أنسو فاتي، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي، وعثمان ديمبلي.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من أصل 15 ممكنة، بينما يقبع ضيفه فياريال في المركز السابع برصيد 8 نقاط.