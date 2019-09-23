أهلى جدة يفقد خدمات سعيد المولد أمام النصر

أكد الجهاز الطبي لنادي أهلى جدة غياب اللاعب سعيد المولد عن مواجهة الفريق أمام النصر، بسبب تعرضه للإصابة فى أوتار الركبة.

وكشفت تقارير صحيفة سعودية أن المولد يعاني إصابة بالتهاب في

وتر الركبة، يحتاج لفترة علاج تمتد إلى أسبوع والنصف.

أضافت الصحيفة أن اللاعب تعرض للإصابة خلال المران الذي سبق مواجهة الفتح، التي أقيمت

أول أمس السبت، ما دفع الجهاز الفني لاستبعاده كذلك عن اللقاء الودي أمس الأحد أمام الانتصار .

يستعد أهلى جدة لمواجهة النصر يوم الجمعة 27 اغسطس على ملعب الجوهرة المشعة ، يحتل أهلى جدة المركز الرابع برصيد 7 نقاط .