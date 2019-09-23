نورالدين امرابط يرد على حقيقة مطالبته للنصر بزيادة عقده

كشف المغربي نور الدين امرابط صانع ألعاب فريق النصر السعودي عن حقيقة الأنباء التى تداولت عن مطالبته لنادي النصر بزيادة قيمة عقده. وقال نورالدين امرابط عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً : إشارة إلي الشائعات المتداولة عن طلبي لزيادة المميزات المالية وإلا لن ألعب ، هذا غير صحيح مطلقًا . لزيادة المميزات المالية وإلا لن ألعب ، هذا غير صحيح مطلقًا . وأضاف اللاعب : “تقديراً للنصر جماهير ومجلس إدارته ومن كل قلبي أقول إني أسعد واتشرف باللعب للنصر ولو بدون مقابل ولا نحتاج بعد الله إلا دعمكم " . ولا نحتاج بعد الله إلا دعمكم " . كانت أنباء قد ذكرت أن امرابط طلب زيادة عقده خلال معسكر الفريق وقبل مواجهة السد القطري وذلك عقب اجتماعه مع رئيس النادي صفوان السويكت . يستعد النصر لمواجهة أهلى جدة يوم الجمعة 27 اغسطس على ملعب الجوهرة المشعة ، ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 7 نقاط .

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