رياضة | في عيد ميلاده الـ63.. "باولو روسي" اللاعب الذي خرج من السجن ليجلب كأس العالم لإيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده الـ63.. "باولو روسي" اللاعب الذي خرج من السجن ليجلب كأس العالم لإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصادف اليوم الذكرى الـ63 لباولو روسي نجم منتخب إيطاليا السابق وبطل العالم في مونديال 1982، حيث ولد نجم الإتزوري في 23 سبتمبر 1956.

بداياته

بدأ روسي حياته الكروية وهو في سن الـ17، عندما وقع مع ‎يوفنتوس ولكنه لم يحصل على فرصته الكافية وانتقل معاراً لصفوف فريق فيتشينزا، ونجح معهم في إحراز 21 هدف بأول مواسمه ليصبح هداف المسابقة ويصعد بالفريق للدرجة الأولى الإيطالية.

عقوبة السجن 3 سنوات

وتعرض روسي لحادث غريب، بعدما حكم عليه في عام 1980 بالسجن 3 سنوات بقضية التلاعب بالمباريات والمراهنات مما يعني غيابه عن كأس العالم 1982، ليعلن وقتها الجميع انتهاء اللاعب الموهوب الصغير ‎باولو روسي بعدما تعرض للسجن وهو في هذا السن، وفي مفارقة أغرب حرص مسئولو يوفنتوس على التوقيع مع اللاعب وهو في السجن

باولو روسي من السجن لبطل العالم

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وفي مفاجأة مدوية هزت إيطالي تم صدور حكم بتخفيف العقوبة عن نجم منتخب إيطاليا، بعدما طلب إنزو برزوت مدرب الأتزوري ضمه في مونديال إسبانيا 1982، وتواجد روسي في قائمة الطليان لكأس العالم، بعدما خرج من السجن قبل 4 أشهر فقط من انطلاق المسابقة الأقوى في العالم.

وخرجت الصحافة الإيطالية لتشن هجوما ناريا على المنتخب الإيطالي ومدربه، متسائلين كيف يتم الدفع بلاعب خرج من السجن ولم يتدرب لوقت كافي.

وفي المونديال استهل منتخب الأتزوري مشواره في المجموعات بثلاث تعادلات وتأهلت بصعوبة للدور الثاني، ولم ينجح باولو روسي في إحراز أي هدف، لتزداد سهام النقد لمدرب منتخب إيطاليا، وفي الدور الثاني واجهت إيطاليا البرازيل و‎الأرجنتين، وتغلب الطليان على التانجو الأرجنتيني "2-1"، ليواجه منتخب السامبا الأقوى في تاريخ البرازيل والمدجج بالنجوم وكانت مباراة مؤهلة للدور نصف النهائي، وقدم روسي مباراة تاريخية وسجل هاتريك عالمي ليقود منتخب بلاده للفوز على البرازيل 3-2 والتأهل لنصف النهائي أمام بولندا.

وتمكن باولو من قيادة إيطاليا للفوز على بولندا بثنائية نظيفة بعدما سجل الهدفين ليتأهل لنهائي المونديال أمام ألمانيا الغربية، وفي المباراة النهائية نجح روسي في تسجيل هدفاً ليقود الطليان للقب الثالث في تاريخهم بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحصل روسي على لقب هداف كأس العالم 1982 بعدما سجل 6 أهداف، ثم حاز على لقب أفضل لاعب في ‎كأس العالم، وأيضا توج بلقب أفضل لاعب في العالم عام 1982.