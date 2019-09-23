رياضة | راموس يحقق رقما قياسيا مع ريال مدريد أمام إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يحقق رقما قياسيا مع ريال مدريد أمام إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد مساعدة فريقه للفوز 1-0 على نادي الصبا إشبيلية ، احتفل سيرجيو راموس بفوزه رقم 400 لريال مدريد مع زملائه في غرفة تغيير الملابس.

عانق كابتن لوس بلانكو كل من زملائه ومدربين قبل أن يلتقط صورة جماعية "لنرى ما إذا كنت ستمضي بي" ، يبدو أن راموس كان يقول لداني كارفاجال.

ثم أصر راموس على أن يفعل الفريق الشيء نفسه بالنسبة لكاسيميرو ، الذي احتفل بمظهره رقم 200 باللون الأبيض.