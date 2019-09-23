رياضة | بدون مارسيلو .. أفضل خمسة ظهير أيسر هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون مارسيلو .. أفضل خمسة ظهير أيسر هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تم إدراج مارسيلو في القائمة المختصرة للجائزة الحادية عشر من "الأفضل" في FIFA ، مما جعله يشارك لمدة خمس سنوات متتالية وللمرة السادسة على الإطلاق.
لقد كان بعيدًا عن أفضل موسم له الماضي ، حيث سجل ثلاثة أهداف وساعد مرتين في 34 مباراة له ، ولكن كان هناك انخفاض واضح في مستوى أدائه. في 2017/18 سجل خمسة أهداف و 11 تمريرة حاسمة خلال 2018/19 رغم ذلك ، كان هناك على الأقل خمسة من الظهير الأيسر الذين تفوقوا عليه.
-آندي روبرتسون (ليفربول)
كان الاسكتلندي الدولي مفتاح الفوز في دوري أبطال أوروبا وساعدهم في المعركة في سباق لقب الدوري الممتاز حتى اليوم الأخير من الموسم. لم يسجل ، لكنه حقق 13 تمريرة لا تصدق ، منها 11 من هؤلاء الذين حضروا في الدوري.
-نيكولاس تاجليافكو (أياكس)
وهو جزء لا يتجزأ من فريق أياكس الحائز على لقب الدوري والذي أخذ الكثير في العاصفة في أوروبا. انتهى موسمه بستة أهداف وستة تمريرات ، وهو بالفعل في طريقه نحو الأفضل بأربعة أهداف وثلاثة تمريرات حاسمة هذا المصطلح.
-جوردي ألبا (برشلونة)
تلاشى أدائه مع تقدم الموسم وكان سيئاً ضد ليفربول في أنفيلد. لكنه حقق أداءً جيدًا ، حيث سجل ثلاثة أهداف وقدم 17 تمريرة مذهلة.
-أليخاندرو جريمالدو (بنفيكا)
إن عدم اللعب في أحد الدوريات الكبرى يأخذ شيئًا بعيدًا عنه ، لكنه حصل على سبعة أهداف وقدم 13 تمريرة لصالح بنفيكا. إنها صدمة لم يلعبها مع أسبانيا حتى الآن.
-لوكاس ديجني (إيفرتون)
أصيب الفرنسي بموسم إيفرتون المتوسط سجل أربع مرات ولديه أربع تمريرات ، لكنه خلق فرصًا أكبر (71) وتجاوز (280) أكثر من أي شخص آخر في البطولات الكبرى.