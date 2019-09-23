رياضة | ضربة قاضية لأحلام كريستيانو رونالدو

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كشف ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس عن صدمة للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق قبل مباراة بريشيا في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي الممتاز.

وأوضح ساري أن كريستيانو رونالدو يعاني من إصابة بسيطة قد تمنعه من المشاركة أمام بريشيا في الدوري الإيطالي.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي لمباراة يوفنتوس وبريشيا: "من المهم أن نجد الاستمرارية في هذه اللحظة، لكن هناك أيضًا بعض العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لأن بريشيا فريق خطير ويلعبون كرة قدم حديثة في بيئة حماسية جدًا".

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وأضاف ساري: "في يوفنتوس الأمر يعتمد على التعلم المتبادل ويجب أن أفهم ما يمكنني فعله والفريق يجب أن يفهم ما أطلبه منهم، إنها مرحلة تطورية ونحن نعمل عليها".

وتابع ساري:"عالم يوفنتوس لا يختلف كثيرًا عن الفرق الأخرى.. هنا يوجد الكثير من التنظيم، وأجد هذا الأمر جيدًا وليس لدي صورة كاملة عن منافسي يوفنتوس في الدوري الإيطالي، لكن الانطباع هو أن هذا الموسم سيكون أصعب من المواسم الماضية".

وواصل ساري: "في هذه اللحظة هناك الكثير من الفرق التي تحاول اللعب والبناء، لكن بعد 10 مباريات يمكن أن تتغير هذه المواقف، لذلك دعونا نرى ما سيحدث في غضون الأسابيع المقبلة".