شكرا لقرائتكم خبر عن أوراق حصول جوهرة برشلونة على الجنسية الإسبانية (صور) والان مع التفاصيل

حصل النجم الشاب إنسو فاتي، جوهرة برشلونة، على جواز السفر الإسباني، حتى يكون متاحًا لتمثيل اللاروخا في كأس العالم تحت سن 17 عامًا في البرازيل .

صحيفة إسبانية تكشف أوراق حصول جوهرة برشلونة على الجنسية الإسبانية

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تسجيل جوهرة ببرشلونة في السجل المدني الإسباني، مما ؤكد قدرته على المشاركة مع إسبانيا في البرازيل ضمن منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا، حيث وافق مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، على طلب برشلونة بقيد اللاعب واعطائه الجنسية الإسبانية، قبل أن تتمكن ماركا من الوصول إلى أوراق تسجيل اللاعب في السجل المدني، مما يدل أنه أصبح إسباني بالفعل .

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وأنهت الصحيفة، لم يتم التأكد بعد ما إذا كان سيتم استدعاء جوهرة برشلونة لكأس العالم بالبرازيل خلال الشهر المقبل أم لا، لكن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة ، كان واضحًا في قوله أنه لا يفضل رحيل اللاعب ولا يريد خسارته، حيث قال: " سأخر لاعبًا يمنحنا الكثير، ستكون نكسة" .

برشلونة يستعد لمصالحة جماهيره ضد فياريال

وعلى صعيد أخر، يواصل فريق برشلونة استعداداته لمواجهة نظيره فياريال، في المباراة التي ستقام بينهما غدًا الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة من الليجا .

وأشارت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية، أنه قد استئنف فريق برشلونة تدريباته صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة فياريال، بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق ضد غرناطة، لذلك سيحاول الفريق مصالحة جماهيره ضد الغواصات الصفراء.