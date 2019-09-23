شكرا لقرائتكم خبر عن هل يهزم فان دايك رونالدو وميسي مرة أخرى والان مع التفاصيل

ساعات قليلة تفصلنا عن اختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2019-2020 والتي ستقام في مدينة ميلانو الإيطالية، يوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وهذه الجائزة التي يقدمها الاتحاد الاوروبي" الفيفا" لكرة القدم لافضل لاعب في العالم.

ويتنافس علي الجائزة الثلاثي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمدافع الهولندي فرجيل فان دايك لاعب ليفربول، نظر لما قدموا من مستويات عالية في هذا العام.

ويعد المدافع الهولندي فرجيل فان دايك، هو اللعب الأقرب لتتويج بالجائزة، بعد هيمنته علي لقب أفضل لاعب في أوروبا، و حصد لقب دوري الأبطال والذى لعب دور كبير مع فريقه ليفربول للتتويج باللقب.

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وعلي الجانب الاخر كرستيانو رونالدو، والذي قدم أداء رائعا في أول ظهور له مع ناديه الجديد، يوفنتوس الايطالي، وحصد معه الدوري الايطالي والسوبر الايطالي بجانب تتويجه مع المنتخب البرتغالي بلقب الأمم الأوروبية لهذا العام، كما حطم بعض الارقام القياسيه في الدوري الايطالي، ومنذ أن ظهر البرتغالي عام 2007 لم يتغيب عن الترشح للجائزة حتي الآن.

وبعد غيابه العام الماضي عن تواجده في الجائزة، عاد البرغوثي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لظهور من جديد، ويعد منافس قوى للثنائي البرتغالي كريستيانو والهولندي فان دايك، حيث حصد لقب الدوري الاسباني لعام الثاني على التوالي، بجانب ألقابه الفردية هذا العام، والتي فاز بلقب هداف الدوري الاسباني، ولقب هدافي الدوري الخمس الكبرى، ولقب هداف دوري الأبطال.

وكان نجم خط الوسط للريال لوكا مودريتش، هو آخر من حصد علي لقب أفضل لاعب في العالم للعام 2018، بعد أن انتزعها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وغاب محمد صلاح عن القائمة لهذا العام، نظرا لعدم تتويجه مع منتخب بلاده بلقب دوري أبطال أفريقيا لهذا العام، ولم يكن حاسماً في بعد فترات الموسم مع فريقه ليفربول مثل العام الماضي.