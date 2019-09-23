شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يقتنص المركز الرابع في دورة غرب آسيا بـ 22 ميدالي مختلفة والان مع التفاصيل

استطاعت المنتخبات الوطنية في "كرة الهدف،البوتشيا، ألعاب القوى "لذوي الإعاقة تحقيق المركز الرابع في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية التي اختتمت أمس في العاصمة الأردنية من بين 12 دولة مشاركة وبرصيد 22 ميدالية "12 ذهبية ، 7 فضيات ، 3 ميداليات برونزية .

وجاءت الميداليات عن طريق منتخبين هما ألعاب القوى 20 ميدالية "12 ذهب، 7 فضيات ، برونزية واحدة " ومنتخب البوتشيا الذي نال ميداليتين برونزيتين .

ووصلت البعثة برئاسة عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية خالد الخضير إلى الرياض أمس وكان في استقبالها عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة .