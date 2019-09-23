شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلام الفرنسي يساند نيمار بعد تألقه ضد ستراسبورج وليون والان مع التفاصيل

أشادت الصحافة الفرنسية، بالاداء الذي يقدمه النجم البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا، رفقة باريس سان جيرمان، خلال المباراتين الأخيرتين، وذلك بعدما تأكد بقائه في صفوف الفريق وعدم رحيله إلى برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم موخرًا .

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أنه في حين غضب جماهير باريس سان جيرمان من البرازيلي نيمار، بعدما أوضح أنه فضل العودة إلى برشلونة عن البقاء في باريس، إلا أنه قدم أداًء رائعًا خلال المباراتين الأخيرتين، وقاد الفريق للحصول على 6 نقاط ضد راسينج ستراسبورج وليون .

وتابع الموقع الفرنسي، أنه قد نجح نيمار في إنقاذ باريس سان جيرمان ضد راسينج ستراسبورج، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 88 من عمر المباراة، قبل أن يكرر الشئ نفسه ضد ليون بالأمس .

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وأراد بيير مينيس التأكيد على أهمية نيمار في باريس، بالرغم من كل ما قام به من أجل الرحيل، الصحفي بقناة Canal+ الفرنسية:

"أعتقد أنه في مباراتين ، وفي ظروف صعبة للغاية ، بين المباراة الأولى في ملعب الأمراء ضد ستراسبورج وضد ليون بالأمس، استطاع الرجل أن يثبت نفسه، وينقذ الفريق من فخ التعادل".

وأنهى: أريد أن أقول إنه حاول الرحيل عن باريس سان جيرمان ، لكن عندما يكون على أرض الملعب، فإنه يقدم ما لديه ويسبب الكثير من المتاعب لخصومه" .