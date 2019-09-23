شكرا لقرائتكم خبر عن ساري : رونالدو يقترب من الغياب في المباراة القادمة والان مع التفاصيل
اعلن المديرالفني لنادي يوفنتوس الإيطالي ماوريسيو ساري خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الفريق أمام بريشيا يوم غد الثلاثاء، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo، قد يغيب عن اللقاء بسبب شعوره بالإرهاق.
وقال ساري في تصريحاته : "رونالدو يوم أمس شعر بالإرهاق في العضلة الضامة، لكن هذا الأمر طبيعي بعد أن شارك في ثلاث مباريات متتالية، دعونا نرى إن كان سيلعب أو إراحته".
جدير بالذكر أن يوفنتوس يواجه يوم الأحد المقبل نادي الإنتر في قمّة الجولة السادسة.
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