شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يوضح أسباب الفوز على الجونة في افتتاح الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الجونة بهدف نظيف، وحصد ثلاث نقاط في بداية مشوار منافسات الدوري الممتاز.

وأكد الصربي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن إصرار اللاعبين على حصد نقاط اللقاء كان السبب الرئيسي في تحقيق الفوز إلى جانب الإلتزام بتعليمات الجهاز الفنى داخل الملعب والروح القتالية التي ظهرت طوال شوطى اللقاء، كما أشار إلى أنه حرص على قراءة فريق الجونة جيدا من خلال مشاهدة لقاءات الفريق الساحلي في الموسم الماضي بجانب بعض مباريات فترة الإعداد وشرح للاعبين كيفية إيقاف مفاتيح لعب فريق الجونة وإحكام السيطرة على الملعب.

واختتم يسيتش، حديثه بتوجيه الشكر لجماهير الدراويش الذين حرصوا على مؤازرة اللاعبين داخل الملعب وقطعوا مسافة كبيرة وتحملوا مشقة السفر إلى مدينة الجونة.