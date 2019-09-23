الارشيف / اخبار الرياضه

مدرب الإسماعيلي يوضح أسباب الفوز على الجونة في افتتاح الدوري

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يوضح أسباب الفوز على الجونة في افتتاح الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الجونة بهدف نظيف، وحصد ثلاث نقاط في بداية مشوار منافسات الدوري الممتاز.

وأكد الصربي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن إصرار اللاعبين على حصد نقاط اللقاء كان السبب الرئيسي في تحقيق الفوز إلى جانب الإلتزام بتعليمات الجهاز الفنى داخل الملعب والروح القتالية التي ظهرت طوال شوطى اللقاء، كما أشار إلى أنه حرص على قراءة فريق الجونة جيدا من خلال مشاهدة لقاءات الفريق الساحلي في الموسم الماضي بجانب بعض مباريات فترة الإعداد وشرح للاعبين كيفية إيقاف مفاتيح لعب فريق الجونة وإحكام السيطرة على الملعب.

واختتم يسيتش، حديثه بتوجيه الشكر لجماهير الدراويش الذين حرصوا على مؤازرة اللاعبين داخل الملعب وقطعوا مسافة كبيرة وتحملوا مشقة السفر إلى مدينة الجونة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي يوضح أسباب الفوز على الجونة في افتتاح الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا