شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطالب أبطال رفع الاثقال بالتركيز في التدريبات لحين انتهاء أزمة الإيقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أبطال مصر في رفع الأثقال وجهازهم الفني؛ بالتركيز التام في استكمال معسكراتهم التدريبية، وفق الخطط الموضوعة لهم استعدادًا للبطولات القادمة.

وأوضح «صبحي» خلال اجتماعه باللاعبين دور الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية، في حل أزمة إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال دولياً.

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حضر اللقاء كل من محمد موسى، المدير الفني للمنتخب، واللاعبون: محمد إيهاب، محمد سليم، أحمد عاشور، سارة سمير، حليمة عبدالعظيم، سمر حبشي.

وقال وزير الشباب والرياضة إنه تم اتخاذ مجموعة من الخطوات الرسمية بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية، والسير في أكثر من اتجاه لحل أزمة الإيقاف الدولى للاتحاد المصري لرفع الاثقال.

وطالب الوزير أبطال مصر في رفع الأثقال بالتركيز في المران لحين الانتهاء من تلك الأزمة، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على المستوى الفني للاعبين من خلال تنفيذ نظم التدريب المخصصة لكل لاعب في إطار تأهيلهم وإعدادهم لمختلف المنافسات.



وزير الرياضة يجتمع بلاعبي رفع الأثقال

وأكد الدكتور أشرف صبحي تقديمه كل الدعم والمساندة لأبطال مصر في رفع الأثقال الذين يحققون الإنجازات المتميزة في مختلف المحافل الدولية، معرباً عن أمله في أن يكلل الله مساعى الوزارة واللجنة الأوليمبية في حل أزمة الإيقاف الدولى لاتحاد رفع الأثقال، واستئناف مشاركة أبطال مصر في البطولات الدولية المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.