شكرا لقرائتكم المصائب لا تأتي فرادي .. ميتشو يتلقى ضربة جديدة بعد ثلاثية الأهلي في السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضربة جديدة لميتشو قبل مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري تراجع الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك 22 مركزاً في التصنيف الصادر اليوم من جانب موقع "clubworldranking" العالمى، قبل ساعات قليلة من إقامة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري فى افتتاح مشوار الأبيض بمسابقة تراجع الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك 22 مركزاً في التصنيف الصادر اليوم من جانب موقع "clubworldranking" العالمى، قبل ساعات قليلة من إقامة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري فى افتتاح مشوار الأبيض بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحل ميتشو في المركز الـ 214 عالمياً بعدما كان يحتل المركز الـ 192 عقب خسارته أمام الاهلي بنتيجة 2 – 3 في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية بملعب "برج العرب"، في بطولة كأس السوبر المصري.

وسجل أهداف الأحمر أجاى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48 ، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتىّ جزاء فى الدقيقتين 64 و80 من عمر المباراة.



الزمالك ضد الاتحاد السكندري غدا ويستعد ميتشو لقيادة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة الدوري العام. ويستعد ميتشو لقيادة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة الدوري العام.

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على صعيد متصل، قفز عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب 22 مركزاً في التصنيف الصادر اليوم من جانب موقع "clubworldranking" العالمى.

وجاء عماد النحاس في المركز الـ 197 عالمياً، بدلاً من المركز الـ 219 ليحتفظ بصدارة قائمة المدربين المصريين، متفوقاً على طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود الذي قفز 11 مركزاً في التصنيف.

وكان المقاولون العرب تغلب على طلائع الجيش بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة الدوري العام، فيما تعادل حرس الحدود مع المصري البورسعيدي بنتيجة 1/1.