شكرا لقرائتكم ميودراج يستبعد الثنائى عمر الوحش ونادر رمضان من رحلة تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة ميودراج، الثنائى عمر الوحش ونادر رمضان لاعبى الفريق من رحلة تونس.

ويأتى ذلك هذا القرار استمراراً لمسلسل خروج اللاعبان من حسابات ميودراج منذ توليه مهمة تدريب الدراويش.

ويختتم اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى استعداداته لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى على أن يدخل الدراويش معسكراً مغلقاً بعد مران الليلة بعد إعلان القائمة المسافرة لتونس.

وتتوجه صباح غد الثلاثاء بعثة الإسماعيلى لتونس لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى فى تمام الثامنة والنصف صباحاً، فى إطار مباريات الإياب لدور الـ32 للبطولة العربية المقرر إقامتها الجمعة المقبلة وكانت مباراة الذهاب قد أٌقيمت على استاد الإسماعيلية وانتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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واستقر أهلى بنى غازى الليبى على إقامة المباراة فى دولة تونس على استاد المنستير بسبب الأحداث السياسية التى تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.

أسند مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان رئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة لتونس للمستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة النادى وأمين الصندوق.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد فى مستهل مشوار الدراويش بمسابقة الدورى العام.