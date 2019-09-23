شكرا لقرائتكم بنزيمة ينقذ الريال أمام إشبيلية ويقوده للوصافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زاحم ريال مدريد، فريق أتلتيك بلباو في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم وذلك عقب فوزه على مضيفه إشبيلية 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعب الفرنسي كريم بنزيمة، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64. ورفع الريال رصيده إلى 11 نقطة بفارق الأهداف قط خلف بلباو، المتصدر، وتوقف رصيد إشبيلية عند عشر نقاط في المركز الخامس.

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وبهذا الفوز، استطاع الريال مصالحة جماهيره بعد الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي. وحافظ الريال على سجله خاليا من الهزائم، في الدوري، هذا الموسم، حيث كان هذا الانتصار هو الثالث للفريق مقابل تعادلين، فيما تعد هذه الخسارة هي الأولى لإشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق أتلتيك بلباو على ديبورتيفو ألافيس 2 - صفر. وسجل هدفي بلباو راؤول غارسيا في الدقيقة 38 من ركلة جزاء وإيكار مونايين في الدقيقة 72. ورفع بلباو رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، وتوقف رصيد ألافيس عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر.

وبهذا الفوز حافظ بلباو على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية لألافيس مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.