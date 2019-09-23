شكرا لقرائتكم دورتموند يفرّط في تقدمه ويتعادل مع أينتراخت فرانكفورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فشل فريق بوروسيا دورتموند في الحفاظ على تقدمه مرتين أمام مضيفه فرانكفورت وتعادل معه 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتقدم بوروسيا دورتموند عن طريق أكسيل فيتسل في الدقيقة 11 وتعادل آينتراخت فرانكفورت عن طريق أندريه سيلفا في الدقيقة 44 ،ثم سجل جادون سانشو الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 66 قبل أن يسجل توماس ديلاني، لاعب دورتموند، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 88 ليمنح التعادل لفرانكفورت.

ورفع دورتموند رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة خلف بايرن ميونخ، الوصيف، ونقطتين خلف لايبزيغ المتصدر، كما رفع فرانكفورت رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع.

ويعد هذا التعادل هو الأول لدورتموند في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة، فيما يعد هذا التعادل هو الأول لفرانكفورت مقابل الفوز في مباراتين والخاسرة في مثلهما.