شكرا لقرائتكم ليفربول يتجاوز تشيلسي بصعوبة ويوسع الفارق مع سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل ليفربول انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي، عقب فوزه الثمين والصعب 2 - على مضيفه تشيلسي يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السادسة للمسابقة.

وعزز ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

وافتتح ليفربول التسجيل مبكرا عن طريق لاعبه ترينت أليكسندر أرنولد في الدقيقة 14، قبل أن يضيف النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 30، فيما أحرز الفرنسي نغولو كانتي هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 71.