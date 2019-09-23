مرسيليا للإفادة من وضع ديجون للعودة إلى الانتصارات









اسماء السيد - يأمل مرسيليا الإفادة من وضع مضيفه ديجون متذيل الترتيب الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول في الموسم الجديد، من أجل العودة سريعا الى سكة الانتصارات، وذلك حين يواجهه الثلاثاء في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدخل فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش الى مباراة الثلاثاء باحثا عن تعويض تعثره السبت بالتعادل 1-1 مع ضيفه مونبلييه الذي أوقف مسلسل انتصارات الفريق المتوسطي عند ثلاثة متتالية وحرمه من التصدر ولو موقتا.

وكان تعادل السبت مكلفا لمرسيليا ليس بسبب تفريطه بنقطتين وحسب، بل لأنه سيفتقد لاعبين مؤثرين لطردهما في الثواني الأخيرة من لقاء السبت هما بوبكر كامارا وديميتري باييت، الأول لاحتكاك مع لاعب مونبلييه جوردان فيري الذي طرد أيضا، والثاني لتوجيه عبارات خارجة عن النص إلى الحكم.

وعلق فياش بواش الذي يتحضر وفريقه خامس الترتيب حاليا لمواجهة صعبة الأحد "على فيلودروم" ضد رين الرابع، على طرد لاعبيه بالقول "ديم (باييت) قال شيئا للحكم الذي كان قاسيا ببطاقته الحمراء، لكن بالنسبة لكامارا فما حصل كان غير مقبول. سنستأنف بطاقة +بوبا+ لأنه قال لي بأنه لم يفعل شيئا".

وتطرق البرتغالي الى التعادل مع مونبلييه بالقول "هذه المباراة لا تستحق أن تنتهي بهذه الطريقة... أحيانا تلعب بشكل سيء وتفوز، لكن اليوم (السبت) لعبنا جيدا وتعادلنا.. تعلم انه عندما تتلقى هدفا من مونبلييه تصبح الامور صعبة".

وتابع "افتقدنا اليوم للتمريرة الاخيرة، التسديدة الاخيرة والنوعية في انهاء الهجمات".

ويلعب الثلاثاء أيضا نيس، صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن أنجيه الثاني وثلاث نقاط عن باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر، مع مضيفه الجريح موناكو الذي يقبع في ذيل الترتيب دون أي فوز حتى الآن.

ويخوض نيس اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق فريق النجم الدولي السابق باتريك فييرا فوزه الرابع السبت على ضيفه ديجون 2-1، أولهما للوافد الجديد الدنماركي كاسبر دولبرغ، القادم هذا الصيف من أياكس الهولندي الهولندي.

وكان فييرا سعيدا لتمكن دولبرغ من التسجيل لأنه "ذلك سيساعده كثيرا"، متطرقا الى وضع فريقه الذي انتقلت ملكيته في آب/اغسطس الى مجموعة "إينيوس" البريطانية التي يترأسها رجل الأعمال الثري جيم راتكليف، بالقول "من المؤكد أن الوجود في الطليعة أمر جيد على الدوام، لكن ما زال بانتظارنا الكثير من العمل".

وتتجه الأنظار الأربعاء الى ملعب "بارك دي برانس" حيث يتواجه باريس سان جرمان مع ضيفه رينس بقيادة النجم البرازيلي العائد نيمار الذي كان منقذ النادي الباريسي في أول مباراتين له هذا الموسم بتسجيله هدفي الفوز في الوقت القاتل على ستراسبورغ وليون تواليا.

- برنامج المرحلة 7:

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الثلاثاء:

(19:00) ديجون - مرسيليا

(21:00) موناكو - نيس

الأربعاء:

(19:00) سانت اتيان - متز

مونبلييه - نيم

تولوز - انجيه

ليل - ستراسبورغ

نانت - رين

بريست - ليون

اميان - بوردو

(21:00) باريس سان جرمان - رينس