الزمالك والاتحاد اليوم في الدوري المصري الممتاز…..مصطفى محمد أساسياً

ننشر نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم لحظة بلحظة Zamalek Sc، حيث يستهل الزمالك مشواره اليوم في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم أمام زعيم الثغر، ويسعى الزمالك للفوز بالمباراة لتحقيق النقاط الثلاثة الأولى في مسيرة بعد خسارة مباراة السوبر أمام الأهلي، ويسعى ميتشو لمصالحة الجماهير بالفوز في بداية الدوري الممتاز والمُضي قدماً نحو البطولة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تنطلق اليوم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب بترو سبورت على قنوات أون سبورت On Sport ونايل سبورت Nile Sport بتعليق محمد عفيفى في مباراة كبيرة بين الزمالك وزعيم الثغر في مستهل بطولة الدوري الممتاز.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الإتحاد السكندري

استقر المدير الفني لنادي الزمالك الصربي ميتشو على البدء بمصطفى محمد أو إمام عاشور في مركز المهاجم الصريح بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها المدرب بعد عدم إشراك مصطفى محمد في مباراة السوبر أمام النادي الأهلي.

نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم لحظة بلحظة

الزمالك والاتحاد السكندري في إحدى أهم مباريات اليوم والأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز بعد انطلاق الموسم الجديد أول أمس، تأتيكم في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، تتابعون كواليس ونتائج هذه القمة الجماهيرية المرتقبة لحظة بلحظة عبر موقع عرب فور نيوز ابقوا معنا.