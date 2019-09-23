رياضة | خبر سار لجماهير ريال مدريد قبل موقعة أوساسونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير ريال مدريد قبل موقعة أوساسونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض فريق ريال مدريد، مرانه اليوم الأثنين، استعدادا لمواجهة أوساسونا، الأربعاء المقبل في الأسبوع السادس للدوري الإسباني.

وشهد مران اليوم ، عودة اللاعب الإسباني إيسكو، والذي تواجد في تدريبات الفريق الجماعية وأكمل جزءاً مع المجموعة بشكل جيد.

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وأكد الريال، أن أسينسيو يواصل عملية تعافيه من الإصابة، بينما يخوض الثنائي لوكا مودريتش ومارسيلو تدريبات منفردة استعدادا للانتظام في التدريبات الجماعية.

واختتم الفريق الملكي بيانه اليوم، بأن اللاعبون أجروا تدريبات بدنية وكروية وتمارين الحيازة والضغط والتمريرات، بالإضافة لقيامهم بعمل تكتيكي قبل اختتام المران بالتسديد على المرمى ومباريات على مساحة صغيرة .

وكان ريال مدريد قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره إشبيلية بالأمس بهدف نظيف، ليتصدر ترتيب الليجا حاليا برصيد 11 نقطة بعد 5 جولات.