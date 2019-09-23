رياضة | أزمة عنيفة تضرب مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة عنيفة تضرب مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجه برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي انتقادات ساخنة وحادة مؤسسة "كيك ايت آوت" المناهضة للعنصرية، بعد تغريدة له على تويتر، عن زميله بينجامين ميندي، حذفها بعد ساعة واحدة.

ونشر سيلفا الذي سجل ثلاثية في فوز سيتي الساحق 8-صفر على واتفورد يوم السبت، تغريدة يقارن فيها ميندي بشخصية كاريكاتورية تستخدم كشعار لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشيكولاته في إسبانيا والبرتغال.

وقالت المنظمة في بيان اليوم "شعرنا بخيبة أمل شديدة لرؤية تغريدة برناردو سيلفا التي حذفها سريعا".

وأكملت "هذا النوع من المزاح القائم على تصورات عنصرية لا يمكن قبوله، ونشعر بصدمة لأن شخصا من المفترض أن يكون مثلا يحتذى لملايين المشجعين، أخفق في فهم الطبيعة العنصرية لهذا المنشور".

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وأوضحت أن "الاتحاد الإنجليزي على دراية بالواقعة"، وتعتقد أنه سيتخذ إجراءات من بينها "جلسات إرشاد إجبارية".

ونشر سيلفا الذي حذف المنشور بعد ساعة، يوم الأحد، تغريدة أخرى قال فيها "حتى الأصدقاء لا أستطيع المزاح معهم هذه الأيام".

ولعب سيلفا وميندي معا في موناكو، قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي في 2017.