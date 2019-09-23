رياضة | إستعدادات الداخلية للمشاركة في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إستعدادات الداخلية للمشاركة في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الداخلية، بقيادة ضياء عبد الصمد، المدير الفني، وجهازه المعاون، للمشاركة في دوري القسم الثاني، عقب التواجد بالدوري الممتاز، لعدة سنوات، حيث يسعى الفريق للعودة مجدداً لدوري الأضواء، من خلال التعاقد مع مجموعة لاعبين أصحاب خبرات، بجانب إقامة أكثر من معسكر، لتجهيز اللاعبين، وخوض عدد كبير من المباريات الودية.

ويتواجد الداخلية في المجموعة الثانية، والتي تشمل أندية بتروجت، والترسانة، والنصر، وكوكاكولا، سيراميكا، والنجوم، ومنتخب السويس، والزرقا، وجمهورية شبين، والقناة، المريخ.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" استعدادات الداخلية للموسم الجديد خلال التقرير التالي :

- البداية في ملعب اتحاد الشرطة



إنطلقت فترة الإعداد للداخلية على ملعب اتحاد الشرطة، بإستدعاء اللاعبين القدامى، المتبقين من الموسم الماضي، إضافة إلى عدد من الوجوة الجديدة، التي تقرر التعاقد معها.

القائمة الأولى

شهدت القائمة قيد كلًا من: محمد صبحي، محمود حمدي، شهاب خالد، كريم خميس، محمد أبو سريع، محمود شديد، عبد العزيز السيد، مصطفى عز، أحمد بحبح، محمد حسن، حموده شتا، سمير فكري، محمود السيد، كريم سعيد، مواليد 97، ابراهيم ياسين مواليد 97.

- معسكر في برج العرب



أقام الداخلية معسكره الأول في برج العرب بالإسكندرية، خلال الفترة من 19 يوليو إلى 1 أغسطس، لعب خلالة الفريق عدد من المباريات الودية، حيث خسر من فاركو بهدف نظيف، ومن الرجاء بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع حرس الحدود لهدف لكل منهما،

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- رحيل 15 لاعب

رحل عن صفوف الداخلية 15 لاعب بنهاية الموسم المنقضي لإنتهاء فترة إعارتهم وهم محمد جمال تريكة، حسام باولو، محمد مخلوف، كيفين، أشرف محمدي، محمود القط، حجاج عويس، أحمد عبد الموجود، أحمد أوكا، محمد سالم، إيشا، محمد خليفة، مصطفى علي كالوشة، ورشاد فاروق، وإبراهيم أبو اليزيد.

صفقات الداخلية



حصل الداخلية على توقيع 11 لاعب منذ بداية فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حتى الآن، وهم : أحمد سعد حارس إف سي مصر، ووائل فراج مهاجم بتروجت، ومحمد الفيل مهاجم الإنتاج الحربي وأسوان، ومحمد رزق ظهير أيمن فاركو، وأحمد عبد الفتاح العندليب مهاجم إنبي، وسامي عبد الستار لاعب المقاولون، وأحمد تمساح مهاجم بتروجت والحرس، وأحمد هشام، واسماعيل بامبا لاعبا اتحاد الشرطة، ومصطفى ابراهيم لاعب شبان قنا، ومحمد الكومي لاعب غزل المحلة.

وديات الداخلية



ولعب فريق الداخلية مؤخرًا 15 مباراة منذ بداية فترة الإعداد، حيث فاز على الرجاء 2-1، وبهتيم 3-0، والسكة 1-0، والبنك الأهلي 1-0، واتحاد الشرطة 4-2، والدخان 1-0ـ وتعادل الداخلية أمام السكة الحديد 0-0، وحرس الحدود 1-1، والإنتاج الحربي 1-1، وفاركو 0-0، وخسر من فاركو أيضًا 0-1، ومن الأوليمبي 0-2، كما لعب الداخلية ثلاث مباريات في معسكره الثاني الذي أقيم قبل أيام، بالإسماعيلية، فاز على الشهداء 3-0، ومنتخب السويس 1-0، وبورفؤاد 3-0.

الجهاز الفني



يضم الجهاز الفني للداخلية، ضياء عبد الصمد، مديرا فنيا، ومجدي مسعد مدرب عام، وأحمد أبو العسود مدرب حراس، ومحمود شكري مدير إداري، ومصطفى أبوجبل إداري.

- مشوار الداخلية في الموسم الجديد



1- سيراميكا مع الداخلية

2- الداخلية مع بتروجت

3- الزرقا مع الداخلية

4- الداخلية مع القناة

5- الترسانة مع الداخلية

6- الداخلية مع كوكاكولا

7- منتخب السويس مع الداخلية

8- الداخلية مع النجوم

9- المريخ مع الداخلية

10- الداخلية مع جمهورية شبين

11- النصر مع الداخلية

