رياضة | الرجل الغامض بسلامته.. 5 علامات استفهام حول فلسفة رينيه فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجل الغامض بسلامته.. 5 علامات استفهام حول فلسفة رينيه فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الأهلى، مواجهة قوية فى الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين، عندما يحل ضيفا على نادى سموحة، على استاد برج العرب فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقرر السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلى، استبعاد 6 لاعبين من قائمة الفريق النهائية لمواجهة سموحة وهم كل من: صلاح محسن، أحمد فتحى، أحمد الشيخ، صالح جمعة، على لطفى، اليو ديانج.

استبعاد الجوكر ومحسن

وأثار خروج عدد من هؤلاء اللاعبين الجدل، وفي مقدمتهم أحمد فتحي وصلاح محسن، بعدما تواجدا في المباراتين السابقتين للمارد الأحمر، خاصة الجوكر الذي يعد من أهم الركائز الأساسية للفريق وكان من نجوم مباراة السوبر الأخيرة ضد الزمالك.

أحمد الشيخ

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها "فايلر" الجدل، حيث سبق وقام بإشراك أحمد الشيخ أساسيا في أول مباراة يتولى المهمة الفنية فيها ضد كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على الرغم من غياب اللاعب عن الفريق منذ فترة طويلة.

صالح جمعة

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واستبعد المدرب السويسري صالح جمعة أحد أفضل لاعبي الفريق في الموسم الماضي من حساباته الفنية، واستبعده من قائمة السوبر وأيضا مباراة اليوم في تصرف يراه العديد من جماهير القلعة الحمراء غامضا وغريباً.

رامي ربيعة

علامة الاستفهام الرابعة التي تسائل عنها الجميع في موقعة السوبر المصري، هي استبعاد فايلر لمدافع الفريق الوحيد المتواجد في القائمة رامي ربيعة، وبدء اللقاء بدون وجود أي بديل على مقاعد البدلاء، وهو ماأثر على الفريق في اللقاء بعدما تعرض قلبي الدفاع محمود متولي وياسر إبراهيم للإصابة ليقوم فايلر بالدفع بمحمد هاني وإجراء تعديل بنقل حمدي فتحي كمدافع ثاني.

ديانج وعاشور

أليو ديانج وحسام عاشور علامة الاستفهام الخامسة، حيث لم يلعب الأول مع فايلر الا دقائق معدودة في المباراة الودية، بينما غاب عاشور عن تشكيلة فايلر الأساسية وتم الدفع به في مباراة السوبر اضطراريا بعد إصابة ياسر إبراهيم وعودة حمدي فتحي لقلب الدفاع.

كل التساؤلات تبقى غاضمة حتى الآن، وبالطبع ستجيب عنها الأيام المقبلة، هل خرج عدد من لاعبي الأهلي مبكرا من حسابات فايلر؟ أم أن فايلر من المدربين أصحاب نظرية التدوير الكروي؟ أشياء كثيرة ستجيب عنها المباريات المقبلة.

وكان فايلر قد قاد الأهلي للفوز بلقب السوبر المصري الجمعة الماضية، بعدما انتصر على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة.