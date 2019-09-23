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رياضة | فالفيردي يزف خبرا سارا لجماهير برشلونة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يزف خبرا سارا لجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام ارنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بضم اسم عثمان ديمبيلي  في قائمة البلوجرانا للقاء في منتصف الأسبوع أمام فياريال في .

لقد انتهى الشهر على الهامش بالنسبة للفرنسي ، بعد تعرضه للإصابة في المباراة الافتتاحية لليغا سانتاندير ضد نادي أتلتيك الرياضي في سان ماميس ، لكنه تم استبعاده من تشكيلة الفريق بسبب هزيمته أمام غرناطة.

وتعد من أكبر المفاجآت في هذا الإعلان غياب إيفان راكيتيتش ، الذي استمر في النزول من مهاجمي كامب نو.

كما تم استبعاد كارليس بيريز التشكيلة الكاملة التي أطلقها فالفيردي هي كما يلي: مارك أندريه تير ستيجن ، نيتو ؛ نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه ، كليمنت لينجليت ، جان كلير توديبو ، جونيور فيربو ؛ سيرجيو بوسكيتس ، فرينكي دي يونغ ، آرثر ميلو ، أرتورو فيدال ، سيرجي روبرتو ، كارليس ألينا ؛ ليونيل ، لويس سواريز ، أنطوان غريزمان ، ديمبيلي وأنسو فاتي.

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