رياضة | فالفيردي يرد على إقالته ويكشف عن أزمة برشلونة الحقيقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يرد على إقالته ويكشف عن أزمة برشلونة الحقيقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة فريقه غدًا أمام فياريال في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "اللعب ضد فياريال دائما معقد ، يملكون لاعبين سريعين يستطيعون إيذاءنا ، لذلك علينا التركيز بين الخطوط".

وأضاف: "عندما نريد تحليل ما يحدث علينا التركيز على هذا الموسم وعدم العودة للموسم الماضي ، لأنه عانينا من هبوط مستوى خارج الأرض لكن وقتها كنا ضمنا الليجا".

وتابع: "المدرب دائما يتحمل المسؤويلة ، هذا أمر معروف ، ربما بالبارسا أكثر من أي مكان أخر.. ألينا عاد إلى القائمة لأنه يتدرب جيداً، لهذا السبب دخل في القائمة.. هنالك لاعبين كثير في مركزه لذلك بعض الاحيان هنالك مداورة في القائمة".

وعن عودة عثمان ديمبلي قال: "لاعب يخلق عدم التوازن للخصم ، نتمنى أن يتمكن من إظهار كل الموهبة التي يملكها بالملعب".

وحول مستوى جريزمان قال:" لعب كمهاجم وعلى الأطراف.. الحقيقة أن المشكلة التي نواجهها خارج الديار على خط المقدمة كله وليس على لاعب فقط".

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وتابع: "هناك اأمور علينا تحسنيها ، لكن بعيدا عن شوط ضد دورتموند لا يوجد أي فريق استطاع حشرنا وخلق الفرص علينا وعلينا التحسين وأن نخلق الكثير من الفرص".

واتم حديثه الرد عن قلقه بعد ابتعاده عن فريق ريال مدريد بـ4 نقاط قائلا :"لست قلق من ذلك، علينا العمل والتحسن في المباريات المقبلة".

مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة فياريال