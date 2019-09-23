رياضة | كلوب يحرج منتقدي محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يحرج منتقدي محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغزل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في أداء محمد صلاح أمام تشيلسي في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز التي انتهت بفوز الريدز 2-1.

وقال يورجن كلوب لموقع ناديه الرسمي: "تدربنا على طريقة أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي.. وظيفة كل لاعب معرفة أفضل فرصة للتسجيل فمثلا محمد صلاح في الهداف الأول غير زاوية التسديد وجعل الفرصة أمام أرنولد لتسجيل الهدف في أبعد زاوية ممكن عن حارس تشيلسي".

وأضاف كلوب: "أحببت طريقة تنفيذنا للركلات الركنية فى الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد تشيلسي وربما كان في إمكاننا تسجيل هدفين آخرين لكن علينا الاستمرارية إلى أقصى حد".

ورفع نادي ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

اللعنة التي تطارد محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

استمرت عقدة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المباريات الافتتاحية بالبطولات الأوروبية بعد سقوط الريدز ضد نابولي الإيطالي في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وبذلك يؤكد محمد صلاح نحسه في المباريات الافتتاحية بعدما فشل في مساعدة فريقه في 5 مباريات افتتاحية من أصل 7 مباريات للأندية التي لعب خلالها، ونوضح لكم في السطور التالية المباريات التي عانى صلاح من "النحس" بها في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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وفشل محمد صلاح عندما كان لاعبًا روما الإيطالي عام 2015 في التسجيل ضد برشلونة الإسباني في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله كما فشل في الموسم الماضي مع ليفربول في هز شباك باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى والتي انتهت بنتيجة 3/2 لصالح الريدز بأهداف الثلاثي دانيل ستوريدج، وجيمس ميلنر، وفيرمينو.

ماذا قدم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد نابولي

شارك محمد صلاح في خسارة فريقه ليفربول ضد نابولي وفشل في تسجيل أي أهداف لتفوق دفاع نابولي بقيادة السنغالي كاليدو كوليبالي ضد صلاح وماني وفيرمينو.

وصدم موقع "WhoScored" الشهير محبي محمد صلاح وذلك بعدما أعطى الموقع تقييم 5.7 للاعب الدولي المصري، وهو تقييم يعد الأقل في تاريخ محمد صلاح في مباريات دوري أبطال أوروبا

وسدد محمد صلاح 5 تسديدات على المرمى في مباراة ليفربول ضد نابولي كانت كرة واحدة فقط فيهم على المرمى، في حين ذهب 4 كرات خارج الثلاث خشبات وهذا في الوقت الذي وصل فيه معدل التمريرات الصحيحة لدى محمد صلاح في مباراة اليوم إلى 77% فقط.

خلال مباراة ليفربول ضد نابولي قام محمد صلاح بمرواغة واحدة فقط صحيحة، وهو رقم قليل للغاية بالنسبة للنجم الدولي المصري لتستمر سلسلة الأرقام الغير جيدة بالنسبة لمحمد صلاح في مباراة ليفربول ونابولي.

يذكر أن محمد صلاح قد فقد فرصة معادلة الرقم القياسي كأسرع لاعب إفريقي يسجل 15 هدفًا مع فريق واحد في دوري أبطال أوروبا، حيث يملك هذا الرقم النجم الدولي الإيفوراي ديديه دورجيا والذي سجل 15 هدفًا في 25 مباراة فقط مع تشيلسي، في حين سجل محمد صلاح 14 هدفًا في 25 مباراة رفقة نادي ليفربول الإنجليزي.