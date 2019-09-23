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رياضة | قبل الإعلان عن "The best".. تعرف على السجل الكامل للفائزين بلقب الأفضل في العالم

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الإعلان عن "The best".. تعرف على السجل الكامل للفائزين بلقب الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستكون مدينة ميلانو الإيطالية، مساء اليوم الأثنين الموافق 23 سبتمبر، مسرحا لحفل جوائز The BEST 2019، لاختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2019، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي يتنافس عليها الثلاثي البرتغالي مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل نجم الإسباني والهولندي فان دايك مدافع الإنجليزي.

 

ونجح فان دايك في التغلب على الثنائي منذ أيام والفوز بلقب الأفضل في أوروبا، وقاد الصخرة الهولندية الريدز للفوز بلقب 2019 ، وقدم مستوى رائع مع فريقه.

 نتيجة بحث الصور عن فان دايك الخليج 365

على الجانب الأخر توج رونالدو بلقب مع يوفنتوس، قبل أن ينجح في الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.

 نتيجة بحث الصور عن رونالدو الخليج 365

البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي توج بلقب الليجا مع البارسا، وحصل على برونزية كوبا أمريكا مع التانجو الأرجنتيني.

 نتيجة بحث الصور عن ميسي الخليج 365

وهنا نستعرض قائمة الفائزين بلقب الأفضل في العالم وفقا لخيارات الفيفا منذ تأسيس الجائزة حتى الآن على النحو التالي:

 

1991 الألماني لوثر ماتيوس (إنتر ميلان الإيطالي) .

 نتيجة بحث الصور عن لوثر ماتيوس الخليج 365

1992 الهولندي ماركو فان باستن (ميلان الإيطالي) .

 نتيجة بحث الصور عن فان باستن الخليج 365

1993 الإيطالي روبرتو باجيو (يوفنتوس الإيطالي) .

 نتيجة بحث الصور عن باجيو الخليج 365

1994 البرازيلي روماريو (برشلونة الإسباني) .

 نتيجة بحث الصور عن روماريو الخليج 365

1995 الليبيري جورج ويا (ميلان الإيطالي) .

 نتيجة بحث الصور عن جورج وايا الخليج 365

1996 البرازيلي رونالدو (برشلونة الإسباني) .

 

1997 البرازيلي رونالدو (برشلونة الإسباني) .

 نتيجة بحث الصور عن رونالدو الظاهرة الخليج 365

1998 الفرنسي زين الدين زيدان (يوفنتوس الإيطالي) .

 

1999 البرازيلي ريفالدو (برشلونة الإسباني) .

 نتيجة بحث الصور عن ريفالدو الخليج 365

2000 الفرنسي زين الدين زيدان (يوفنتوس الإيطالي) .

 

2001 البرتغالي لويس فيجو (ريـال مدريد الإسباني) .

 نتيجة بحث الصور عن فيجو مع ريال مدريد الخليج 365

2002 البرازيلي رونالدو (ريـال مدريد الإسباني) .

 نتيجة بحث الصور عن رونالدو الظاهرة الخليج 365

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2003 الفرنسي زين الدين زيدان (ريـال مدريد الإسباني) .

 نتيجة بحث الصور عن زيدان وهدف الخليج 365

2004 البرازيلي رونالدينيو (برشلونة الإسباني) .

 

2005 البرازيلي رونالدينيو (برشلونة الإسباني) .

 نتيجة بحث الصور عن رونالدينيو الخليج 365

2006 الإيطالي فابيو كانافارو (ريـال مدريد الإسباني) .

 نتيجة بحث الصور عن كانافارو الخليج 365

2007 البرازيلي كاكا (ميلان الإيطالي) .

 نتيجة بحث الصور عن كاكا الخليج 365

2008 البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) .

 نتيجة بحث الصور عن رونالدو مع مانشستر الخليج 365

2009 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) .

 

2010 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) .

 نتيجة بحث الصور عن ميسي الأفضل الخليج 365

2011 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) .

 نتيجة بحث الصور عن ميسي الخليج 365

2012 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) .

 نتيجة بحث الصور عن ميسي يتوج بلقب افضل لاعب في العالم الخليج 365

2013 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريـال مدريد الإسباني) .

 

2014 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريـال مدريد الإسباني) .

 نتيجة بحث الصور عن رونالدو الخليج 365

2015 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) .

 نتيجة بحث الصور عن رونالدو افضل لاعب الخليج 365

2016 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريـال مدريد الإسباني) .

 نتيجة بحث الصور عن رونالدو افضل لاعب الخليج 365

2017 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريـال مدريد الإسباني) .

 نتيجة بحث الصور عن رونالدو افضل لاعب الخليج 365

2018 الكرواتي لوكا مودريتش ( الإسباني).

 نتيجة بحث الصور عن مودريتش الخليج 365

 

 

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