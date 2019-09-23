رياضة | قبل الإعلان عن "The best".. تعرف على السجل الكامل للفائزين بلقب الأفضل في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الإعلان عن "The best".. تعرف على السجل الكامل للفائزين بلقب الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستكون مدينة ميلانو الإيطالية، مساء اليوم الأثنين الموافق 23 سبتمبر، مسرحا لحفل جوائز The BEST 2019، لاختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2019، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي يتنافس عليها الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والهولندي فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.

ونجح فان دايك في التغلب على الثنائي منذ أيام والفوز بلقب الأفضل في أوروبا، وقاد الصخرة الهولندية الريدز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 ، وقدم مستوى رائع مع فريقه.

على الجانب الأخر توج رونالدو بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، قبل أن ينجح في الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.

البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي توج بلقب الليجا مع البارسا، وحصل على برونزية كوبا أمريكا مع التانجو الأرجنتيني.

وهنا نستعرض قائمة الفائزين بلقب الأفضل في العالم وفقا لخيارات الفيفا منذ تأسيس الجائزة حتى الآن على النحو التالي:

1991 الألماني لوثر ماتيوس (إنتر ميلان الإيطالي) .

1992 الهولندي ماركو فان باستن (ميلان الإيطالي) .

1993 الإيطالي روبرتو باجيو (يوفنتوس الإيطالي) .

1994 البرازيلي روماريو (برشلونة الإسباني) .

1995 الليبيري جورج ويا (ميلان الإيطالي) .

1996 البرازيلي رونالدو (برشلونة الإسباني) .

1997 البرازيلي رونالدو (برشلونة الإسباني) .

1998 الفرنسي زين الدين زيدان (يوفنتوس الإيطالي) .

1999 البرازيلي ريفالدو (برشلونة الإسباني) .

2000 الفرنسي زين الدين زيدان (يوفنتوس الإيطالي) .

2001 البرتغالي لويس فيجو (ريـال مدريد الإسباني) .

2002 البرازيلي رونالدو (ريـال مدريد الإسباني) .

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2003 الفرنسي زين الدين زيدان (ريـال مدريد الإسباني) .

2004 البرازيلي رونالدينيو (برشلونة الإسباني) .

2005 البرازيلي رونالدينيو (برشلونة الإسباني) .

2006 الإيطالي فابيو كانافارو (ريـال مدريد الإسباني) .

2007 البرازيلي كاكا (ميلان الإيطالي) .

2008 البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) .

2009 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) .

2010 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) .

2011 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) .

2012 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) .

2013 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريـال مدريد الإسباني) .

2014 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريـال مدريد الإسباني) .

2015 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) .

2016 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريـال مدريد الإسباني) .

2017 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريـال مدريد الإسباني) .

2018 الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني).