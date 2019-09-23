اونلاين | كورة لايف ON SPORTS HD مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر (YallA Zamalek) يلا شوت مباراة الزمالك NoW

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سيسعى الزمالك لتضميد جراحه سريعًا بعد خسارة مباراة كأس السوبر المصرية أمام غريمه الأهلي 3-2 يوم الجمعة، وذلك حين يفتتح مشواره في الدوري الممتاز أمام الاتحاد السكندري، غدًا الاثنين.

وتعرض الصربي ميلوتين سريدويفيتش ”ميتشو“، مدرب الزمالك، لانتقادات بسبب اختيارات التشكيلة الأساسية أمام الأهلي وعلى الأرجح سيجري تغييرات في لقاء الغد.

ولم يدفع ميتشو برأس حربة صريح واعتمد على الظهير الأيسر محمد عبد الشافي، الذي تسبب في الهدف الثاني للأهلي، على حساب عبد الله جمعة؛ ما كلفه التأخر 3-صفر في بداية الشوط الثاني.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري

وتحسن أداء الزمالك بنزول المهاجم مصطفى محمد المتألق أخيرًا في الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء ساعدت في تقليص الفارق إلى 3-2 في النهاية ومن المنتظر أن يشارك أساسيًّا أمام الاتحاد.

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واجتمع ميتشو، الفائز مع الزمالك بكأس مصر هذا الشهر، مع اللاعبين لرفع معنوياتهم وتجاوز الهزيمة وعلاج مشاكل التمركز الدفاعي وعدم الضغط في وسط الملعب، وسيتعين على الزمالك، الذي خسر لقب الدوري في الموسم الماضي أمام الأهلي بعد احتلال الصدارة لفترة طويلة حتى الجولات الأخيرة، تحقيق الفوز غدًا في غياب لاعب الوسط المؤثر طارق حامد للإيقاف.

كما سيغيب المدافع الواعد محمد عبد الغني بعد إصابته بشد عضلي في وقت مبكر خلال مباراة الأهلي وقد يحتاج لنحو أسبوع للتعافي، وفي آخر مواجهة بين الفريقين فاز الزمالك 1-صفر بهدف مصطفى محمد بعد وقت إضافي في قبل نهائي كأس مصر مطلع الشهر الجاري.

وقال طلعت يوسف، مدرب الاتحاد، للصحفيين: ”واجهنا سوء حظ في مباراة الزمالك السابقة بكأس مصر لكننا الآن في وضع أفضل بعد حدوث تناغم بين اللاعبين“، وأضاف: ”سنعمل على تحقيق أفضل نتيجة ونعيش بالفعل حالة جيدة من التركيز“، ولن يستفيد الاتحاد من قدرات هدافه رزاق سيسيه لوجود بند في عقد إعارته يمنعه من المشاركة ضد فريقه الأصلي الزمالك.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تنطلق المباراة غدا الاثنين في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورت على النايل سات.