اونلاين | zamalek fans.. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر اليوم الأثنين 23-9-2019 live koora

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر zamalek fans.. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر اليوم الأثنين 23-9-2019 live koora والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل فريق الزمالك مشواره بمسابقة الدورى الممتاز، مساء اليوم الأثنين، عندما يستضيف نظيره الاتحاد السكندرى، على ستاد بتروسبورت، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى.

ويدخل الزمالك مباراته أمام الاتحاد السكندرى بهدف مصالحة جماهيره وتحقيق انطلاقة جيدة فى بطولة الدورى خاصة بعد الانتقادات التى وجهت للصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، بسبب إدارته لمباراة القمة الأخيرة أمام الأهلى فى السوبر المصرى، والتشكيل الذى دفع به فى المباراة، لينتهى اللقاء بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج الأحمر باللقب.

كما يسعى الزمالك لتكرار فوزه على الاتحاد السكندرى فى مستهل مشواره بالدورى، بعدما سبق وأن حقق الفوز على زعيم الثغر، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر، بهدف دون رد، فى المباراة التى امتدت إلى وقت إضافى عقب انتهاء الوقت الأصلى للقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين وكان الزمالك قد توج ببطولة كأس مصر فى الموسم الماضى للمرة الـ27 فى تاريخه، على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية، فيما اختتم مشواره فى الدورى الممتاز، محتلا المركز الثانى فى جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن الأهلى الذى توج باللقب للمرة الـ41 فى تاريخه.

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موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى اليوم

تُقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على ستاد بتروسبورت.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى اليوم

من المقرر، أن تُذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى عبر قنوات تايم سبورت وأون سبورت.