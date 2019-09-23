شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يبدأ في التوهج مع ريال مدريد والان مع التفاصيل

ظهر البلجيكي إيدين هازارد بصورة جيدة للغاية رفقة فريقه ريال مدريد ضد إشبيلية، في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في إطار الجولة الخامسة من عمر الليجا .

هازراد يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن هازارد لعب دورًا أساسيًا في فوز ريال مدريد ضد إشبيلية، ولكن لم يكن ذلك بسبب جهودة الهجومية وحسب، بل أنه أكثر لاعب في المباراة استطاع استخلاص الكرة.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الدور الدفاعي الذي قدمه هازارد لمساندة زميله الفرنسي فيرلاند ميندي، ضد خيسوس نافاس، عاد بالإيجاب كثيرًا على مستوى ريال مدريد الدفاعي، وخروجه بشباك نظيفة خلال المباراة، قبل أن يخرج من الملعب في الدقيقة 90، في التبديل الثاني لكتيبة ريال مدريد.

بنزيما يقتنص الفوز لـ«ريال مدريد ضد إشبيلية»

وكان الفرنسي كريم بنزيما قد استطاع تسجيل الهدف الوحيد لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، وفك عقدة ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وذلك بعدما تمكن من إحراز هدف المباراة الوحيد، ليحقق الفريق الفوز الأول له على هذا الملعب بعد 4 أعوام .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 11، ليتشارك صدارة جدول ترتيب البطولة مع اتلتيك بلباو، فيما يتجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 10 في المركز الخامس .