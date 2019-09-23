شكرا لقرائتكم خبر عن تغييران في تشكيل الزمالك المصري المتوقع أمام الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل

استقر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك المصري، على تشكيل فريقه الرئيسية الذي يواجه نظيره الاتحاد السكندري، الليلة، في تمام الثامنة مساء، على إستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الأسبوع الأول للدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

ومن المقرر أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

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خط الدفاع: عبدالله جمعة ومحمود علاء، ومحمود حمدي "الونش" وحمدي النقاز.

خط الوسط: إمام عاشور وفرجاني ساسي، ويوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم.

خط المهاجم: مصطفى محمد.

ويقود المباراة تحكيميًا أمين عمر، حكم ساحة، ويعاونه هاني عبد الفتاح، مساعدا أولا، وهاني خيري، مساعدا ثانيا، وإبراهيم محجوب حكما رابعا.