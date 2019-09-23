شكرا لقرائتكم خبر عن «بالوتيلي ».. عودة الابن الضال للدوري الايطالي والان مع التفاصيل

ينتظر "ستاديو ماريو ريجامونتي" موعده غدا الثلاثاء مع عودة الابن الضال ماريو بالوتيلي الذي سدد بدايته مع فريق مكان مسقط راسه بريشيا حين يستضيف الأخير اليوفي بطل الأخير، في المرحلة الخامسة من عمر الدوري الإيطالي الممتاز.

وعاد "الفتي الشقي" بالوتيلي الى مدينته للدفاع عن قميص بريشيا، تزامنا مع عودة الأخير الى الأضواء للمرة الأولى منذ 2010-2011، لكنه غاب عن المراحل الأربع الأولى بسبب الإيقاف على خلفية حصوله علي بطاقة حمراء في آخر مشاركة له مع فريقه السابق مرسيليا الفرنسي في 24 مايو الماضي ضد مونبلييه.

كان التدخل القوي الذي قام به بالوتيلي على مدافع مونبلييه دانيال كونجريه آخر ظهور له في الملاعب الايطالية، في تجسيد مثالي لمسيرته الغير مستقرة التي تشهد بداية جديدة اعتبارا من غداً الثلاثاء مع مشاركته الأولى مع بريشيا والتي أكدها مدرب الأخير أوجينيو كورينيو، دون أن يكشف إذا كان سيبدأ أساسي ام في مقاعد البدلاءا.

سيدخل بالوتيلي اعتبارا من الثلاثاء، لائحة اللاعبين الكبار الذين مروا ببريشيا على رغم ضئاله مكانة في هذا النادي مقارنة مع عمالقة الكرة الإيطالية، على غرار روبرتو باجيو، أندريا بيرلو، أليساندرو ألتوبيلي، لوكا توني، لويجي دي بياجيو، الروماني جورجي هادجي، السلوفاكي ماريك هامسيك، وحتى المدرب الحالي لمانشستر سيتي بطل إنكلترا الإسباني جوسيب جوارديولا.