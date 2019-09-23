شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الأرجنتين بمونديال كوريا واليابان يطمئن متابعيه على حالته الصحية والان مع التفاصيل

حرص نجم الكرة الأرجنتينية الأسبق، جابرييل باتيستوتا، على طمأنة الجماهير على حالته الصحية، عقب خضوعه لجراحة ناجحة بتركيب طرف صناعي، بعد سنوات من الألم الطويل.

ونشر باتيستوتا صورة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، أثناء تواجده داخل المستشفى بعد إجراء العملية.

وأكد لاعب فيورنتينا وروما الإيطاليين سابقا، أنه اجتاز المرحلة الأولى بنجاح، بعد تركيب طرف صناعي في كاحله الأيسر".

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وأضاف أسطورة الأرجنتين: "الآن أبدأ عملية التعافي، شكرا لكم جميعا على حبكم وقلقكم".

وكان باتيستوتا كشف قبل سنوات عن رغبته في قطع ساقه، نظرا لشدة الألم الذي يشعر به منذ إصابته في نهاية مسيرته، والتي أدت لاعتزاله عام 2005.

وتسببت هذه الإصابة في بقاء باتيستوتا لفترات طويلة في فراشه، نظرا لعدم قدرته على الوقوف والمشي، بسبب احتكاك العظام بعضه البعض.

ويعد باتيستوتا أحد أساطير المنتخب الأرجنتيني، حيث شارك مع التانجو في كأس العالم نسخة 2002، بكوريا واليابان، كما توج مع فيورنتينا الإيطالي خلال الفترة ما بين عامي 1991 و2000، محرزا 207 أهداف خلال 333 مباراة.