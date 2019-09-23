شكرا لقرائتكم خبر عن إيكاردي يكرر ثنائه على جماهير باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

انضم النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من صفوف إنتر ميلان، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد .

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أنه قد عاد ماورو إيكاردي للإشادة والثناء على جماهير باريس سان جيرمان، التي استقبلته خلال لحظاته الأولى بقميص النادي الفرنسي.

شعبية إيكاردي تزداد في باريس سان جيرمان

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وتابع الموقع الفرنسي، أنه قد وصل إيكاردي معارًا من صفوف إنتر، إلا أنه لديه بند في عقده يتيح إمكانية الشراء النهائي مقابل 70 مليون يورو، قبل أن يشارك رفقة نادي الجديد ضد ستراسبورج، و ريال مدريد، لتزداد شعبية اللاعب بين أنصار باريس سان جيرمان.

إيكاردي يفضل باريس سان جيرمان على إنتر وسامبدوريا

وردًا على سؤال من قناة النادي ، عاد ماورو إيكاردي للإشادة بجماهير الفريق، حيث قال: لقد تأثرت للغاية، عندما بدأت في الاحماء ضد ستراسبورج، تلقيت ترحيباً لا يصدق، غنى الملعب بأكمله لي. لقد كان يومًا مذهلًا، لم يحدث هذا في أي مكان ، سواء في سامبدوريا أو في إنتر".