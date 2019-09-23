شكرا لقرائتكم خبر عن نجم نابولي على رادار برشلونة الإسباني والان مع التفاصيل

يمهد نادي برشلونة الإسباني لفتح أبوابه من أجل الحصول على خدمات الإسباني فابيان رويز نجم فريق نابولي في الميركاتو الشتوي المقبل

ودخل رويز ضمن قائمه اهتمامات البرسا بعد الأداء القوي الذي يقدمه اللاعب مع فريقه الإيطالي بداية من الموسم الحالي وفي الموسم الماضي

وذكرت صحيفة الماركا الإسبانية أن أبيدال مسئول التعاقدات في نادي برشلونة ذهب لمشاهدة مباراة نابولي وليتشي بالأمس والتي انتهت بفوز نابولي برباعية لمتابعة اداء رويز.

واستطاع رويز من تسديد هدف الهاتريك في مرمى نظيره ليتشي بعد كرة صاروخيه من خارج من منظقة الجزاء استقرت في مرمي ليتشي.