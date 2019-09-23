شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير وحيد في تشكيل الأهلي المصري المتوقع أمام سموحة والان مع التفاصيل

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي المصري، على تشكيل فريقه الرئيسي، الذي سيواجه نظيره سموحة، في الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين، على إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الأول للدوري الممتاز موسم 2019-2020.

ومن المتوقع أن يخوض فريق الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة، وأيمن أشرف ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية، ومجدي قفشه، ورمضان صبحي.

خط الهجوم: حسين الشحات وجونيور أجايي.

ويقود المباراة تحكيميًا حكم ساحة أحمد الغندور، ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أولا، وسامي هلهل، مساعدا ثاني، ومحمد عباس، حكما رابعا.