شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يجتهد لاستعادة توازنه على حساب فياريال في الليجا والان مع التفاصيل

بعدما تسلم زمام الأزمة من ريال مدريد في الموسم الحالي ، يخشى برشلونة تفاقم هذه الأزمة عندما يلتقي فياريال غدا الثلاثاء في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى عكس كثير من التوقعات قبل بداية الموسم الحالي ، قدم الريال مسيرة أفضل من برشلونة في المراحل الخمسة التي أقيمت فعالياتها حتى الآن حيث حافظ الفريق الملكي على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن في الدوري.

وفي المقابل ، يحتل برشلونة حامل اللقب المركز الثامن برصيد سبع نقاط فقط بعدما مني الفريق بهزيمتين كانت أحدثهما أمام غرناطة أمس الأول السبت.

ويستطيع فياريال تعميق جراح برشلونة إذا تغلب عليه غدا في عقر داره على استاد "كامب نو" فيما يستضيف الريال فريق أوساسونا بعد غد الأربعاء.

وأصبح برشلونة بحاجة ماسة إلى الفوز على فياريال غدا من أجل استعادة اتزانه في رحلة الدفاع عن اللقب وتخفيف الضغوط الواقعة على مديره الفني إيرنستو فالفيردي.

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وكان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال تحمل كما هائلا من الضغوط قبل أيام وبالتحديد بعد الهزيمة صفر / 3 أمام باريس سان جيرمان في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي.

ولكن العرض القوي أمام أشبيلية والفوز أمس الأول الأحد على ملعب أشبيلية خفف الضغوط الواقعة على زيدان لتنتقل هذه الضغوط إلى فالفيردي.

وقال فالفيردي بعد الهزيمة أمام غرناطة : "أشعر بقلق شديد. لم نكن نستحق الفوز".

ويحتل فياريال المركز السابع في جدول المسابقة برصيد ثماني نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام برشلونة.

ويخوض فياريال مباراة الغد بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في آخر مباراتين له بالمسابقة كما أنه تعادل مع ريال مدريد في المسابقة هذا الموسم.

ويحتاج برشلونة إلى الدفع بلاعبه الشهير الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ بداية الموسم كما يجب على الفريق الدفع بلاعب الوسط سيرخيو بوسكيتس ضمن التشكيل الأساسي بعدما كان اللاعبان ضمن البدلاء في مباراة الفريق أمام غرناطة.