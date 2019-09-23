شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. برشلونة يستعد لإزالة ملعبه والان مع التفاصيل

يستعد نادي برشلونة لهدم ملعبه الفرعي والمنشآت المجاورة له، خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن يتم الانتهاء من الهدم خلال 6 أشهر .

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه قد قررت إدارة برشلونة البدأ في عملية هدم الملعب الفرعي للفريق في شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من الهدم في خلال ستة أشهر كحد أقصى.

واختارت إدارة النادي الكتالوني عملية الهدم بدلًا من التفجير، من أجل اعادته تدوير نحو 80% من المواد الناتجة عن الهدف، بالإضافة إلى تقليل التأثير الصوتي والإزعاج .

وتنقسم أعمال الهدم إلى عدة مراحل، إلا أنه سينتهي العمل بين يناير وفبراير 2020 .

برشلونة يستعد لمصالحة جماهيره ضد فياريال

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وعلى صعيد أخر، يواصل فريق برشلونة استعداداته لمواجهة نظيره فياريال، في المباراة التي ستقام بينهما غدًا الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة من الليجا .

وأوضحت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية، أنه قد استئنف فريق برشلونة تدريباته صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة فياريال، بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق ضد غرناطة، لذلك سيحاول الفريق مصالحة جماهيره ضد الغواصات الصفراء.

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة، إلى عودة النجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي، للتدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعدما انتهي من برنامجه التأهيلي، ليكون ضمن خطط إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، والذي أصبح يعتمد على الثانئي الشاب إنسو فاتي وكارليس بيريز خلال الفترة الأخيرة .

وتدرب ليونيل ميسي مع المجموعة بشكل طبيعي، حيث يستعد لقيادة هجوم الفريق خلال مباراة برشلونة ضد فياريال، وذلك بعدما شارك كبديل خلال المباراتين الأخيرتين، نظرًا لعودته من الإصابة العضلية التي لحقت به مطلع الموسم، إلا أنه يستعد للسفر إلى ميلانو الإيطالية، بعد المران، من أجل حضور حفل الفيفا والاعلان عن جوائز الأفضل في العالم، على أن يشاركه الثنائي فرانك دي يونج وتير شتيجن.

وأنهت الصحيفة ، أنه سيواصل كلًا من جوردي ألبا وأومتييتي الغياب عن برشلونة ضد فياريال بداعي الإصابة.