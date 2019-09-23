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تقارير صحفية تكشف عن وجهة نجم باريس سان المقبلة

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كشفت تقارير صحفية، عن وجهة  نجم منتخب البرازيل الدولي، دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة.

وأفادت قناة "فوكس بورتس" إن آمال نيمار خابت في العودة مجددا للفريق الكتالوني، بعد فشل انتقاله في الصيف الماضي.

وأوضحت القناة أن اللاعب البرازيلي، يستعد لتجربة جديدة ستكون هذه المرة في "البريميرليج"، بعد توصله لاتفاق مع العملاق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وأكملت أن إدارة نادي الشياطين الحمر اتفاقة مع نيمار على صفقة بقيمة 230 مليون يورو، كما أن مسؤولي النادي الإنجليزي مستعدون لمنحه راتبا سنويا يناهز الـ50 مليون يورو".

من جهة أخرى كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية الأسبوعية، أن نيمار سيبقى في باريس سان جيرمان لمدة موسم إضافي واحد فقط، قبل أن ينتقل إلى "مان يونايتد".

وكان نيمار أعلن في وقت سابق، عدم رغبته في الاستمرار مع فريق عاصمة النور، إلا أن تعثر المفاوضات مع "البارسا" فرضت عليه البقاء.

وكان مهاجم البرازيل أنقذ فريقه، مساء أمس الأحد، حين أحرز له هدف الفوز 1-0 على مستضيفه أولمبيك ليون، ليحكم الفريق بذلك قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

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