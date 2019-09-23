شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الهلال يكشف موقفه تجاه طلب محمد صلاح بالحصول على قميصه والان مع التفاصيل

أوضح محمد الشلهوب، أشطورة نادي الهلال السعودي، إلى شعورة بشرف كبير وسعادة طاغية، وذلك بعدما تقدم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بطلب الحصول على قميصه، مؤكدًا أن محمد صلاح شخص متواضع للغاية .

وقال الشلهوب في تصريحاته لصحيفة الاتحاد الإماراتية : "في الحقيقة كان شرف كبير لي أن يطلب محمد صلاح مني قميص الهلال وفعلاً أرسلت له القميص، موقعاً من لاعبي الفريق، أنا أرى بأن محمد صلاح هو شرف كبير للكرة العربية، ونحن نحبه ونقدره كثيرًا، ولكن الطريف أنني أشجع مانشستر يونايتد المنافس اللدود لنادي ليفربول ولست من محبي ليفربول، ولكن لأجل عيون محمد صلاح (حبيته) وأتمنى له كل الخير".

وحول موعد اعتزاله كرة القدم، أشار أسطورة الهلال السعودي: " في الحقيقة أنا لا أجامل نفسي، ولكني بالفعل لا أعرف متى سيكون وقت إعتزالي، أشعر بإني قادر على مواصلة اللعب في أعلى المستويات، ولكن الآن أنا منتظم في التدريبات بشكل كامل مع الفريق، بدون استثناءات، أريد أن أكمل مسيرتي مع نادي الهلال، وأحقق الألقاب والبطولات رفقة النادي في الفترة القادمة".

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وأبدى أسطورة الهلال رضاه تمامًا عن مسيرته مع الهلاليين، خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه سيسعى لإضافة المزيد، لحين تحديد موعد اعتزاله .

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على تشيلسي

وعلى صعيد أخر، تمكن محمد صلاح من صناعة هدف في المباراة التي حسمها ليفربول ضد تشيلسي، بهدفين مقابل هدف وحيد، والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار قمة منافسات الجولة السادسة من البريميرليج .