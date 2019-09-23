شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتفاخر بـ"ذكاء" محمد صلاح فى لقاء ليفربول وتشيلسي والان مع التفاصيل

أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لنادي عن ذكاء النجم المصري محمد صلاح، بعدما نجحه فى صناع الهدف الأول بطريقة جيدة أمام تشيلسي فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وعن الطريقة التى جاءت بها أهداف ليفربول في شباك البلوز، وعما إذا كان تم التدريب على الية تنفيذها ، قال يورجن كلوب فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، "بالطبع تم التدرب عليها، وظيفة اللاعبين هى معرفة أفضل فرصة للتسجيل، تمريرة المصري محمد صلاح التي غيرت زاوية التسديد وغيرت الأسلوب وجعلت من المستحيل على كيبا التصدي لها، كان هدفاً رائعاً، تنفيذ الركلات الحرة المباشرة مهمة اللاعبين، ولا يمكننا أن نوضح لهم كيف يقومون بتنفيذها".

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وأضاف كلوب: "أحببت طريقة تنفيذه للركلات الركنية فى الشوط الثانى، وربما كان في إمكاننا تسجيل هدفين آخرين، ولكن فعلنا الكثير من الأشياء الجيدة خلال في المباراة، وفي النهاية عليك التسجيل، وهذا ما فعلناه حقا وبمنتهي الذكاء ".

وسجل هدفى ليفربول أرنولد وفيرمينو في الدقيقتين 14 و30 على التوالي، بينما جاء هدف البلوز اليتيم عن طريق نجولو كانتي في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

هذا الفوز ارتقي برصيد ليفربول إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما اضاف فوزا جديدة في سلسلة تقدمه ، متفوقاً بفارق 5 نقاط على مان سيتي صاحب الوصافة، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 8 نقاط في المركز الـ 11.