شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب في ناشئي اليمن لكرة القدم يوجه صفعة مؤلمة لتوكل كرمان والان مع التفاصيل

وجه أحد لاعبي منتخب الناشئين لكرة القدم في اليمن صفعة مؤلمة للناشطة الإخوانية المقيمة في الدوحة، توكل كرمان، برفضه إستلام الجائزة المالية المقدمة منها .

وقالت وسائل إعلام يمنية، أن احد لاعبين منتخب ناشئي اليمن لكرة القدم رفض استلام جائزة من القيادية في حزب التجمع اليمني للإصلاح الحاصلة على جائزة نوبل لسلام .

وفاجأ اللاعب حسام السودي الجميع بعدم استلامه جائزة توكل كرمان .. رافضاً إعتبارها راعية للسلام والشعب اليمني مشتت في مشارق الأرض ومغاربها بسببها هي ومن أمثالها الطامحين على حساب البسطاء من اهل اليمن .

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وقال "أرفض تكريم توكل كرمان لانها لايمكن ان تكون راعية سلام ونحن مشتتين في مشارق الارض ومغاربها بسببها ومن امثالها الطامحين على حساب البسطاء من اهل اليمن".

وكانت الناشطة الإخوانية، "توكل كرمان" قد اعلنت في وقت سابق انها ستكرم لاعبين المنتخب اليمني للناشئين حال التأهل لنهائيات كأس أمم آسيا, وهو ما فعلوه امس الاحد عقب فوزهم في آخر مباراة لهم في التصفيات.