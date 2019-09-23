شكرا لقرائتكم خبر عن صراع باريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند لضم جوهرة ليفركوزن والان مع التفاصيل

دخل فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوروسيا دورتموند الألماني في صراع ثنائي للحصول على خدمات النجم الشاب كاي هافرتز، جوهرة فريق بايرن ليفركوزن.

وأوضح موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أنه دخل فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في الصراع على خطف النجم الشاب كافي هيرتز، تزامنًا مع اقتراب رحيل لاعبه الإنجليزي الشاب جادون سانشو، ليصارع باريس سان جيرمان على اللاعب.

وأشار الموقع الفرنسي، أن هافرتز أصبح أحد أكثر اللاعبين المستهدفين في أوروبا، حيث يعتبر اللاعب ذو الـ20 عامًا ضمن الخطط المستقبلية للعديد من الفرق الأوروبية الكبري، وهو الذي سيراقب باريس وضعه داخل نادي الألماني.

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ووفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة كيكر الألمانية، في وقت سابق، فإن هافرتز سيكون الهدف الأول لبوروسيا دورتموند في صيف 2020، وأن إدارة النادي الأصفر ستكون على استعداد لتقديم عرض يصل إلى 100 مليون يورو، مقابل ضم اللاعب الشاب، خصوصًا إذا رحل سانشو عن الفريق .

سانشو يقترب من مانشستر يونايتد

وكان فريق مانشستر يونايتد ابدى اهتمامه بالحصول على خدمات النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، من صفوف بوروسيا دورتموند، خلال الميركاتو الصيفي القادم، من أجل تدعيم خط الهجوم، وهو ما جعل مسؤولو الجراد الأصفر في البحث عن بديل محتمل حال رحيل اللاعب .