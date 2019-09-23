شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة فياريال والان مع التفاصيل

يستأنف فريق برشلونة تدريباته استعدادًا لمواجهة فياريال، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب كامب نو، مساء غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة السادسة من الليجا .

وأوضحت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية، أنه قد استئنف فريق برشلونة تدريباته صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة فياريال، بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق ضد غرناطة، لذلك سيحاول الفريق مصالحة جماهيره ضد الغواصات الصفراء.

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة، إلى عودة النجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي، للتدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعدما انتهي من برنامجه التأهيلي، ليكون ضمن خطط إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، والذي أصبح يعتمد على الثانئي الشاب إنسو فاتي وكارليس بيريز خلال الفترة الأخيرة .

وتدرب ليونيل ميسي مع المجموعة بشكل طبيعي، حيث يستعد لقيادة هجوم الفريق خلال مباراة برشلونة ضد فياريال، وذلك بعدما شارك كبديل خلال المباراتين الأخيرتين، نظرًا لعودته من الإصابة العضلية التي لحقت به مطلع الموسم، إلا أنه يستعد للسفر إلى ميلانو الإيطالية، بعد المران، من أجل حضور حفل الفيفا والاعلان عن جوائز الأفضل في العالم، على أن يشاركه الثنائي فرانك دي يونج وتير شتيجن.

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وأنهت الصحيفة ، أنه سيواصل كلًا من جوردي ألبا وأومتييتي الغياب عن برشلونة ضد فياريال بداعي الإصابة.

صراع متجدد بين رونالدو وميسي وفان دايك نحو جائزة الأفضل في العالم

ويسعى الثلاثي ليونيل ميسي(الأرجنتين/برشلونة)، كريستيانو رونالدو (البرتغال/ يوفنتوس)، فيرجيل فان دايك (هولندا/ ليفربول)، إلى الفوز بالجائزة الأبرز في الحفل، وهي جائزة الأفضل في العالم .

ويأتي ذلك بعدما كان قد دخل الثلاثي في سباق من أجل الحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، خلال الشهر الماضي، قبل أن يحسمها الصخرة الهولندية فيرجيل فان دايك لصالحه، أمام أنظار الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.