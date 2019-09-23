شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شرف النصر يستصعب الفوز على الأهلي.. وتهديد بإقالة فيتوريا والان مع التفاصيل

شهد فريق النصر في الفترة الاخيرة هجوم حاد من قبل وسائل الاعلام وجماهيره عقب الخسارة الفادحة للفريف بـ٥ نقاط كاملة في اول أربع جولات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وخروجه ايضًا من ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

زادت المشكلة تفاقما بعدما كشف "سعد بن ثابت آل المغني" عضو شرف نادي النصر السعودي بأن هناك مخطط من قبل إدارة النادي للإطاحة بالبرتغالي " روي فيتوريا"، المدير الفني للفريق، وذلك عقب لقاء النادي في مواجهة قادمة مع الأهلي السعودي.

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وكتب سعد بن ثابت عبر حسابه على تويتر" مباراتنا مع الاهلى يارب نفوز، لكن الضغط الذي يواجهه فيتوريا من الحلافي ونفسية الاعبين غير المستقرة إذا خرجنا بالتعادل ف هذا جيد والجمعه سوف ترون كلامي".

و طالب عبد الرحمن الحلافي المشرف العام على الكرة بالنادي بأن يترك المدرب يعمل

حيث من المقرر أن يلاقى النصر الراقي في ٢٧ سبتمبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وقد خسر الفريق خمس نقاط خلال اخر مباراتين لها بالتعادل امام الشباب والهزيمة أمام الحزم .