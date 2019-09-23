شكرا لقرائتكم حضور مباراة سموحة ضد الأهلي يثير التساؤلات .. أقرأ التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سموحة ضد الأهلي



قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة سموحة ضد الأهلي، تساءل مسئولو الناديين، عن الأعداد المسموح لها بحضور اللقاء المقرر إنطلاقه فى الخامسة والنصف مساء باستاد برج العرب فى الأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري.

وتواصل مسئولي الأهلي وسموحة مع اتحاد الكرة، لمعرفة العدد المسموح بتواجده فى المباراة، بعدما تقرر إقامتها بدون جمهور، حيث طلب الناديين من الجبلاية تحديد العدد المسموح بحضوره سواء 15 أو 30 شخص لكل نادي كما هو معتاد فى المباريات السابقة، لكن حتى الآن لم يحدد كل ناد الأسماء المنتظر حضورها وإرسال كشف بأسمائهم.

سموحة ضد الأهلي والتشكيل المتوقع للأحمر



وسيكون التشكيل الأقرب فى مباراة سموحة ضد الأهلي بالنسبة للمارد الأحمر مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

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خط الدفاع: محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول.

خط الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة ورمضان صبحى وحسين الشحات.

خط الهجوم: جونيورأجايى.

سموحة ضد الأهلي بدون 6 لاعبين من الأحمر



وأخطر السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للقلعة الحمراء، قبل ساعات من مباراة سموحة ضد الأهلي، 6 لاعبين بالاستبعاد من القائمة النهائية للمباراة وهم: صلاح محسن، وأحمد فتحى، وأحمد الشيخ، وصالح جمعة، وعلى لطفى، وأليو ديانج.